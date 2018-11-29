МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток банка "Возрождение" по МСФО в январе-сентябре составил 8,2 миллиарда рублей против прибыли 2,7 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы сократились на 8,9%, до уровня в 7,8 миллиарда рублей.

ВТБ и фонд Bonum Capital 2 октября закрыли сделку по приобретению 85% банка "Возрождение". Согласно решению набсовета госбанка, на первом этапе сделки ВТБ приобретает не менее 85% акций "Возрождения", еще почти 15% акций планируется купить после обязательной оферты акционерам. Оферту миноритариям "Возрождения" на выкуп акций ВТБ выставил в начале ноября по цене 481,68 рубля за бумагу. Срок принятия обязательного предложения составляет 70 дней. Набсовет ВТБ ранее также принял решение выкупить не более 9,6% привилегированных акций банка. Завершить интеграцию "Возрождения" планируется в 2020 году.

Основным владельцем банка "Возрождение" ранее являлся Дмитрий Ананьев, который вместе с братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу по предписанию ЦБ. Как ранее сообщал глава ВТБ Андрей Костин, детали покупки "Возрождения" обсуждались не с самим Ананьевым, а с фондом Bonum, которому банкир передал все свои права по сделке. Представители фонда присутствуют в совете директоров банка "Возрождение".