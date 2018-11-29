МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Роскапитал" по МСФО в январе-сентябре выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,06 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы выросли в 6,4 раза, до уровня в 2,7 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы составили 1,3 миллиарда рублей, увеличившись в 3,4 раза. Активы с начала года упали в 1,4 раза, до 209 миллиардов рублей, обязательства — в 1,3 раза, до 249,1 миллиарда.

Банк "Российский капитал" — универсальный банк с широкой филиальной сетью. Его единственный акционер — "Дом.рф". По данным РИА Рейтинг, на 1 октября банк занимал 34-е место в российской банковской системе, с активами в 292,1 миллиарда рублей.

В июне аудитор E&Y отмечал в отчетности банка по МСФО, что неоднократные нарушения "Роскапиталом" в 2017-2018 годах значения нормативов достаточности капитала, а также ряд других факторов вызывают сомнения в его способности продолжать непрерывно свою деятельность.

Один из факторов, вызвавших сомнение — большой чистый убыток по МСФО и отрицательный размер собственных средств по итогам 2017 года. Согласно отчетности, "Российский капитал" получил чистый убыток по МСФО в размере 14,072 миллиарда рублей. Собственные средства группы на конец года имели отрицательное значение и составили 34,706 миллиарда рублей.

Другой фактор — нарушение банком значения нормативов достаточности капитала по состоянию на 1 января 2018 года. Согласно отчетности, норматив достаточности собственных средств банка по итогам года составил 5,2%, тогда как Банк России устанавливает обязательные требования к достаточности собственных средств на уровне 8%. После отчетной даты банк также допускал нарушения значений нормативов достаточности капитала, указывал аудитор.