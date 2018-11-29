МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка за январь-сентябрь 2018 года по МСФО увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года — до 41,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"За 9 месяцев 2018 года чистая прибыль группы составила 41,5 миллиарда рублей, а совокупный доход – 43,4 миллиарда рублей. Для сравнения за аналогичный период 2017 года чистая прибыль и совокупный доход группы составили 32,9 миллиарда рублей и 33,7 миллиарда рублей соответственно", — сказано в сообщении.

Чистый процентный доход достиг 103,9 миллиарда рублей, что на 6,2% превышает показатель за 9 месяцев 2017 года, при этом процентные доходы остались практически неизменными и составили 273,8 миллиарда рублей, а процентные расходы сократились на 3,6% до 169,9 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2018 года сократилась на 0,2 процентного пункта, до 2,9%.

Стабильные доходы группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, за 9 месяцев 2018 года достигли 117,5 миллиарда рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом чистые комиссионные доходы составили 13,7 миллиарда рублей и на 26% превысили показатель за аналогичный период прошлого года.

Активы группы на 30 сентября составили 6,214 триллиона рублей, увеличившись на 12,8% с начала года. Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки составил 4,127 триллиона рублей и увеличился на 10,2% в сравнении с показателем на 1 января 2018 года.

Объем корпоративных кредитов с начала года вырос на 8,6% и составил на 30 сентября 2018 года 3,644 триллиона рублей. Розничные кредиты увеличились на 23,9% — до 482,3 миллиарда рублей.

По данным рейтинга РИА Новости на 1 октября 2018 года, Газпромбанк занимал третье место по объему активов в банковской системе РФ.