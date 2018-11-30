МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Одни и те же лица скупают в российских кредитных организациях крупные суммы валюты и никогда ее не продают, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо Банка России, которое было разослано участникам рынка финансовых услуг 28 ноября.

Регулятор в своем обращении рассказывает, что за один раз эти люди покупают не менее $100 тысяч. Сделки проходят регулярно, иногда по несколько раз за сутки.

Из письма следует, что личности этих людей пока не установлены: банковские клиенты, чьи персональные данные фигурируют в документах кредитных организаций, говорят, что "не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах".

После просмотра видеозаписей служб безопасности из отделений банков ЦБ выяснил, что кассиры отделений передают суммы в валюте таким покупателям в банковских упаковках, без пересчета.

Представитель ЦБ прокомментировал изданию, что такие сделки проводятся с целью снабжения наличными в валюте нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики.

В письме ЦБ уточняется, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Помимо этого, пишет регулятор, такие операции могут проводиться в "коррупционных и других незаконных целях".