МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО, говорится в сообщении кредитной организации.

"Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" на заседании 29 ноября 2018 года принял решение утвердить дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО по данным аудированной консолидированной отчетности с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала", — сказано в сообщении.

Переход на практику выплаты дивидендов от чистой прибыли по МСФО осуществляется в рамках программы по повышению рыночной капитализации банка, которую набсовет утвердил в октябре этого года. Последние четыре года банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ.

Программа также предусматривает рассмотрение вопроса о выкупе акций как минимум дважды в год, в зависимости от рыночной цены и наличия свободного капитала. При этом банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

За 2017 год акционеры банка утвердили выплату дивидендов в размере 1,62 рубля на обыкновенную акцию и 11 копеек на привилегированную. По результатам 2016 года дивиденды составляли 1,05 рубля на одну обыкновенную акцию и 11 копеек — на привилегированную.

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 18 место в банковской системе РФ с активами 671 млрд рублей.