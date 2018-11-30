МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Динамика активов российского банковского сектора в октябре, согласно данным Банка России, оказалась достаточно хорошей. Объем активов за прошедший месяц вырос в номинальном и реальном выражении, а темпы прироста составили 1,7% и 1,6% соответственно.

Стоит отметить, что номинальный прирост активов в октябре стал третьи лучшим месячным результатом за последние 12 месяцев. Тогда как, реальный прирост октября уступил лишь динамике активов в декабре 2017 года, когда этот показатель вырос на 1,8%. В денежном выражении объем активов российского банковского сектора за месяц вырос на 1,5 триллиона рублей, и на 1 ноября составил 90,6 триллиона рублей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост активов в ноябре и декабре 2018 года будет также достаточно неплохим и сопоставим с результатом в октябре, а годовые темпы прироста составят порядка +10% и +6% в номинальном и реальном выражении соответственно.

В целом же с начала года (январь-октябрь) прирост активов российского банковского сектора составил +6,3% в номинальном и +3,4% в реальном выражении. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года активы выросли на 3,3% и на 4,5% в номинальном и реальном выражении соответственно. Таким образом, более высокие темпы прироста в номинальном выражении в текущем году обеспечены валютной переоценкой. При этом реальный прирост активов за 12 календарных месяцев, закончившихся 1 ноября, составил 6,6% против 6,7% на аналогичный период годом ранее. Стоит отметить, что в первые месяцы 2018 года банковский сектор резко сократил вложения в ликвидные активы, что в конечном итоге не позволило показать высокие темпы прироста на скользящем отрезке.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 ноября 2018 года. В рейтинге представлены данные по 492 кредитным организациям России, с действующими лицензиями на 29 ноября 2018 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Банка России. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, за январь-октябрь 2018 года 253 банка из 492 характеризовались приростом активов. В процентном отношении положительную динамику продемонстрировали 51,4% банков. При этом месяцем ранее (за январь-сентябрь) банков с приростом активов было чуть больше — 53,6%, а в январе-августе 53%. Таким образом, несмотря на то, что по итогам октября доля банков с положительной динамикой немного снизилась, она остается на относительно стабильном уровне и превышает 50%.

Банки из разных размерных групп, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50, почти не отличались по доле банков с положительной динамикой активов, за исключением наиболее крупных. При этом среди разных размерных групп из топ-200 банков доля банков с приростом активов находилась в диапазоне от 60% до 76%. Наибольшей долей банков с приростом, как это бывает достаточно часто, характеризовались самые крупные банки из топ-50. В частности, именно у этой группы банков прирост наблюдался у 76% банков. В свою очередь у банков, которые находятся на местах с 51 по 100, доля с приростом в январе-октябре составила 60%. У двух оставшихся банковских групп — с 101 по 150 места и с 151 по 200 места — доля составила 70% и 64% соответственно.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, выигрыш отдельных размерных банковских групп, скорее, является случайным, чем закономерным, и в целом распределение доли банков с приростом среди разных размерных групп из топ-200 является относительно равномерным. Тут скорее стоит отметить, что топ-200 банков намного чаще демонстрируют положительную динамику относительно остальных трехсот банков. Таким образом, крупные и средние банки, похоже, окончательно выиграли конкуренцию у небольших кредитных организаций.

Банки, входящие в топ-50 по объему активов, не только чаще демонстрируют рост, но и могут похвастаться хорошими масштабами роста. Так, за январь-октябрь активы этих банков выросли на 14%, против 5,9% у банков, занимающих места с 51 по 100 места. У двух оставшихся банковских групп с 101 по 150 места и с 151 по 200 места суммарный прирост активов составил 9,2% и 3% соответственно. Таким образом, в банковской системе продолжается рост концентрации активов. Доля крупнейших 50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора выросла за десять месяцев 2018 года на 1 процентный пункт — до 91,1% на 1 ноября. Стоит отметить, что часть этого роста концентрации объясняется консолидацией крупных банков. К Банку ТРАСТ и Банку ВТБ были присоединены РОСТ БАНК и ВТБ24 соответственно.

Наибольший относительный прирост активов в январе-ноябре из топ-200 по размеру активов продемонстрировал санируемый Банк АВБ, активы которого выросли в 2,7 раза. Второе и третье место по приросту заняли МБ Банк и Банк "Кредит Свисс" (Москва), их активы выросли в 2,5 и 2,3 раза соответственно. На четвертом и пятом местах расположились еще два санируемых банка: Банк ТРАСТ (активы выросли в 2,2 раза) и ВУЗ-банк, чьи ктивы выросли на 90%. Таким образом, большинство банков со значительным приростом из топ-200 по объему активов — это санируемые банки.

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 ноября текущего года располагал активами в размере 27,3 триллиона рублей, что превышает 30% суммарных активов российских банков. С начала года активы у него выросли на 11% или на 2,7 триллиона рублей. Банк ВТБ (второй по размеру банк Центральной и Восточной Европы) показал прирост активов в январе-октябре на 41% или на 4,1 триллиона рублей. Также очень хорошей динамикой среди крупнейших банков может похвастаться Альфа-Банк (6-е место в текущем рейтинге), у него активы за 10 месяцев выросли на 19% до 3,2 триллионов рублей на 1 ноября 2018 года.