МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Прокуратура Франкфурта-на-Майне в пятницу продолжила обыски в офисах Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег, сообщает газета Handelsblatt cо ссылкой на представительницу ведомства.

В прокуратуре отметили, что из-за объема материалов обыски не удалось завершить в четверг. Главный прокурор Франкфурта-на-Майне Надя Нисен сообщила, что следственные действия ведутся с августа 2018 года и распространяются на период с 2013 по 2018 годы. Расследование направлено на двух сотрудников банка 50 и 46 лет, а также иных ответственных лиц, которые еще не идентифицированы.

По меньшей мере один из сотрудников работал в отделе нормативно-правового регулирования, который отвечает за выявление противозаконных операций, таких как отмывание денег и финансирование терроризма, сообщает агентство Рейтер. Обыски затронули в том числе руководство кредитной организации, в частности полиция обыскала офис члена правления банка Сильвии Матерат, сообщил агентству источник.

В четверг прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции начали обыски в шести офисах Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег. Deutsche Bank подтвердил обыски и их связь с так называемыми "панамскими документами". В банке обещали полностью сотрудничать с властями.

Газета Welt со ссылкой на прокуратуру сообщала, что подозрения в отношении банка возникли на основании оценки архива данных так называемых "оффшорных утечек" и "панамских документов". Правоохранители подозревают, что банк помогал своим клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях, а преступные средства переводились на счета Deutsche Bank. При этом банк не сообщал властям о подозрительных операциях, потенциально связанных с отмыванием денег.