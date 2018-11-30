МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. База данных Банка России об операциях по переводу средств без согласия клиента содержит записи о более 10 тысячах счетов, использовавшихся мошенниками для вывода денежных средств, и банки уже активно работают с этой базой, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Новая система содержит данные о счетах, связанных со случаями и попытками хищений. Информация об операциях без согласия клиента будет доводиться до участников информационного обмена через направление специальных сообщений. Ранее банки самостоятельно обменивались информацией о банковских счетах, используемых мошенниками.

"Мы этот обмен легализовали путем внесения изменений в законодательство и поставили его на промышленные рельсы. На текущий момент, то есть с августа по 30 ноября, в этой системе более 10 тысяч записей о счетах, через которые злоумышленники пытаются выводить ворованные деньги", — сказал Сычев, выступая на Skolkovo CyberDay.

По его словам, уже есть обратная связь от финансового сектора, они активно пользуются этой базой.

Российские банки в сентябре получили право приостанавливать сомнительные операции по картам на срок не более двух рабочих дней. В частности, банк обязан приостановить операцию, если информация о получателе перевода уже содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках хищений. В случае, если клиент не подтверждает подлинность операции, кредитная организация также должна проинформировать об этом ЦБ.