МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка за первое полугодие 2018 года совершили 1,4 миллиарда переводов друг другу на общую сумму 7,9 триллиона рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании крупнейшего российского банка, приуроченное ко Дню банковского работника.

По данным Сбербанка, ежемесячно в отделениях банка обслуживают 57,8 миллиона физических лиц, а в цифровой среде — 56,7 миллиона. Аудитория мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" превысила 40 миллионов человек, за год этот показатель вырос на 47%.

"Только за первое полугодие 2018 года клиенты Сбербанка совершили 1,414 миллиарда переводов друг другу на общую сумму 7,9 триллиона рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период времени год назад. Это почти 8 миллионов переводов в день с карты на карту другого человека. Помимо этого, ежедневно в Сбербанке принимают и обрабатывают 10 миллионов платежей", — отметил банк.

Ежемесячно 51 миллион физических лиц совершают переводы с карты на карту Сбербанка. "Самому взрослому клиенту, совершившему перевод с карты на карту, — 118 лет", — отметили в Сбербанке.

По состоянию на 27 ноября текущего года объем портфеля пассивов (вкладов, текущих счетов, карт) составляет 12,4 триллиона рублей. Это означает, что в Сбербанке размещено 45,16% российских вкладов, счетов, карт. В среднем за месяц в Сбербанке открывается 1,2 миллиона вкладов на сумму 563 миллиарда рублей. Каждый день выдается в среднем 21,5 тысячи потребительских кредитов (в час — 900, в минуту — 15).

По данным на 1 ноября 2018 года, в Сбербанке работает более 247 тысяч человек. В дочерних и зависимых обществах, составляющих экосистему банка, трудится еще свыше 22 тысяч человек.

В структуру Сбербанка входит 12 территориальных банков: Байкальский, Западно-Сибирский, Поволжский, Уральский, Дальневосточный, Волго-Вятский, Юго-Западный, Сибирский, Северо-Западный, Среднерусский, Центрально-Черноземный и Московский. Всего в территориальных банках (также по данным на 1 ноября 2018 года) работает свыше 184 тысяч человек.