МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) итальянского банка UniCredit на уровне "BBB", прогноз негативный, говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ банка на уровне "F2" и рейтинг устойчивости на уровне "bbb".

"Рейтинги UniCredit отражают ожидания Fitch, что банк продолжит сокращать долю проблемных кредитов, повышать операционную прибыль и поддерживать капитализацию созданием буферных резервов", — говорится в релизе.

Fitch отмечает, что в настоящее время качество активов UniCredit остается невысоким по сравнению с его европейскими конкурентами. Кроме того, капитализация банка не полностью соизмерима с его рисками, особенно учитывая большую долю обесцененных кредитов в его портфеле и высокий уровень госдолга Италии.

Отмечается, что рейтинг UniCredit в первую очередь чувствителен к ухудшению операционной среды в Италии и привязан к суверенному рейтингу страны. Если рейтинг Италии будет понижен, UniCredit, скорее всего, ждет аналогичное рейтинговое действие. Повышение рейтинга банка потребует существенного улучшения качества его активов, значительного наращивания собственного капитала и повышения суверенного рейтинга, что в настоящее время маловероятно, учитывая негативный прогноз по нему.

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе Unicredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.