МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Сбербанк России принял решение отказаться с 1 декабря от рублевого депозита "Рекордный", максимальная ставка по которому составляет 7,15% годовых, предложив клиентам вклад "Без паспорта" (максимальная ставка — 7% годовых).

Как отмечают "Ведомости", ссылаясь на данные call-центра кредитной организации, при внесении денег во вклад на пять месяцев ставка будет равна 6,5%. Доступен он лишь клиентам банка через банкоматы, а также через сервис "Сбербанк Онлайн".

В пресс-службе финансового учреждения рассказали, что минимальная ставка по депозитам уменьшилась на 0,15 процентного пункта.