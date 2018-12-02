МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.

Тренд на снижение котировок сохраняется весь 2018-й год, а конец последнего месяца осени стал шокирующим для всех трейдеров.

Самая популярная в мире криптовалюта — bitcoin — дешевеет 2 декабря до $4200, однако на минимуме биткоин торговался 27 ноября — $3709.

С начала года стоимость биткоина снизилась на 70%."Его покупка с расчетом на быструю и высокую прибыль оказалась одной из худших инвестиционных идей", — цитирует эксперта Международного финансового центра Ольгу Прохорову РИА Новости.

При этом аналитики склонны считать, что основная причина падения рынка связана с перенасыщением финансами непрофессиональных инвесторов, пустившихся распродавать криптовалюту после завершения бума популярности. В свою очередь понижение цен привело к панике среди держателей биткоина.