МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского Инкаробанка, лишившегося лицензии в октябре, составила 2,769 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 146,442 миллиона рублей, обязательства — 2,916 миллиарда рублей.

Банк России с 31 октября отозвал лицензию у Инкаробанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, приоритетным направлением деятельности Инкаробанка было кредитование физических и юридических лиц за счет привлеченных средств населения (около 60% валюты баланса). При этом более половины выданных банком ссуд были сомнительного качества. Также в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ноябре сообщило, что выплаты вкладчикам банка составят около 1,6 миллиарда рублей, они будут осуществляться через "Почта банк".

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 340-е место в банковской системе РФ.