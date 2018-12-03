МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших россиян за январь-ноябрь 2018 года увеличилось на 2,657 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.

Лидерство в списке четвертый месяц подряд удерживает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Согласно данным рейтинга, состояние Михельсона с начала года выросло на 3,59 миллиарда долларов — до 20,3 миллиарда. На второе место с четвертого поднялся один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние достигло отметки 20 миллиардов долларов, увеличившись на 1,11 миллиарда. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин остался на третьей строчке рейтинга, его капитал вырос на 584 миллиона долларов, до 18,6 миллиарда.

Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов сместился на четвертое место рейтинга со второго, его состояние сократилось на 1,47 миллиарда долларов и достигло 18,2 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, увеличивший капитал на 3,63 миллиарда долларов — до 16,2 миллиарда.

Шестое место занимает Геннадий Тимченко (владеет долями в "Новатэке" и "Сибуре"), чье богатство выросло на 3,72 миллиарда долларов, что стало самым большим увеличением капитала среди российских миллиардеров с начала года. Теперь его состояние оценивается в 14,8 миллиарда долларов. На седьмое место с шестого сместился Роман Абрамович (Evraz), его состояние выросло на 1,38 миллиарда долларов, до 13,9 миллиарда. Восьмое место занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием 13,8 миллиарда долларов (уменьшение на 720 миллионов долларов).

На девятое место с десятого поднялся основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 13,3 миллиарда долларов. При этом с начала года его потери оказались самыми значительными — 2,92 миллиарда долларов. На десятом месте оказался крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко с капиталом в 13 миллиардов долларов, потерявший 820 миллионов долларов.