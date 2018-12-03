МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Результатом краудсорсинг-проекта Invest Generation 2018 стал "народный" структурный продукт на базе акций компании Intel, сообщили агентству "Прайм" в компании "БКС Премьер" — организаторе проекта.

Продукт предполагает полную защиту капитала и позволяет получить гарантированную ставку 10% годовых при полугодовом сроке инвестиций. В случае роста базового актива — акций компании Intel — на 10% и выше суммарный доход за шесть месяцев составит 13,5% годовых.

Дискуссии и голосование, результаты которых легли в основу инвестиционной стратегии, проводились в течение ноября на онлайн-площадке проекта. В обсуждении участвовало около 150 тысяч человек.

По мнению экономического обозревателя Александра Кареевского, подобные проекты позволяют сформировать финансовый продукт, который действительно интересен широкой аудитории, и способствуют повышению финансового образования граждан. "Здесь на одной площадке собираются и частные инвесторы, и профессиональные эксперты, на основе многочисленных мнений формируются оптимальные инвестиционные решения исходя из текущих рыночных условий", — считает он.