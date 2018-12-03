МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Украина входит в тройку стран, которые лидируют в мире по частоте системных банковских кризисов, и прямые потери ее экономики от последнего кризиса 2014-2016 годов составили почти 40% ВВП, сообщается на сайте Национального банка Украины в рамках презентации новой стратегии регулятора по макропруденциальной политике для предупреждения системных кризисов.

В материалах к презентации говорится, что последствия этих кризисов ограничили банковское кредитование и экономический рост на Украине.

"Реализация Национальным банком макропруденциальной политики будет содействовать не только устойчивости финансовой системы, но и усилению доверия к банкам, поддержке дальнейшей макроэкономической стабильности. В долгосрочной перспективе она позволит обеспечить стабильный экономический рост, более устойчивый к негативным шокам и кризисам", — отметил глава НБУ Яков Смолий в ходе презентации.