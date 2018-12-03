МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Tencent Music Entertainment Group вернулась к плану публичного размещения своих акций. Она определила условия размещения, по итогам которого, как предполагается, получит до 1,23 млрд долларов, сообщает Dow Jones.

В октябре The Wall Street Journal писала, что китайский сервис потоковой музыки отложил планы IPO, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. В документах, поданных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Tencent указала, что намерена предложить публике 82 млн американских депозитарных расписок, что соответствует 164 млн обыкновенных акций класса "А", причем 41,03 млн АДР продаст сама компания, а 40,97 млн – ее акционеры.

Ожидается, что в ходе IPO акции Tencent будут проданы по цене в диапазоне 13-15 долларов. АДР будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "TME".

После IPO у компании в свободном обращении будет 84,28 млн АДР и 3,27 млрд обыкновенных акций. Она утверждает, что контрольный акционер Tencent Holdings Ltd. согласился купить обыкновенные акции класса "А " на 32 млн долларов по ценам IPO.