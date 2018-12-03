МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Банк России подозревает руководство "Московского вексельного банка" в операциях, направленных на преднамеренное банкротство кредитной организации, сообщает регулятор.

Банк России отозвал лицензию у банка с 17 августа в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Временная администрация по управлению АКБ "Московский Вексельный Банк"… в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на преднамеренное банкротство банка путем приобретения низколиквидных ценных бумаг", — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом 26 ноября. Банк России направил информацию о финансовых операциях руководства банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.

"Московский вексельный банк" систематически проводил операции, направленные на сокрытие своего реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков. В результате на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение их стоимости по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, ранее отмечал регулятор.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 419-е место в банковской системе РФ.