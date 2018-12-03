МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Банк России обсуждал с крупнейшими игроками, работающими на валютном рынке, создание "канала коммуникации" для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, которые могут существенно повлиять на курс рубля, сообщили агентству Рейтер источники на финансовом рынке.

По сведениям издания, такая инициатива регулятора вызвала обеспокоенность среди участников рынка, поскольку сделки между банком и его клиентом обычно не разглашаются. Вместе с тем, собеседник агентства сказал, что идея создать некий такой "канал коммуникации" с регулятором о предстоящих сделках обсуждалась и еще будет обсуждаться, окончательного решения пока не принято. "Решение, вероятно, (будет принято — ред.) только не раньше следующего года", — отметил он.

Другой источник, знакомый с переговорами, подтвердил, что данный вопрос поднимался в ходе обсуждения ЦБ и Национальной фондовой ассоциацией (НФА) глобального кодекса валютного рынка. "Мы просто договорились еще раз обсудить этот вопрос", — сказал он. При этом, по словам участников рынка, ЦБ уже может получать информацию о биржевых сделках по валюте, недоступную для других игроков, от торговой площадки.

По мнению источника агентства в Минфине, этические нормы в передаче Банку России информации о предстоящих валютных сделках не нарушаются, поскольку банки могут не сообщать имя конкретного клиента, вместе с тем, такая информация дает возможность регулятору быть в курсе возможных скачков курса рубля.

Глобальный кодекс валютного рынка (FX Global Code) разработан рабочей группой при Банке международных расчетов (BIS), в которую вошли представители центральных банков и участников рынка из шестнадцати стран. О своем присоединении к кодексу уже заявили более 100 участников рынка, в том числе центральные банки многих стран и крупнейшие мировые банки, а также электронные торговые платформы. В июле текущего года заявление о приверженности принципам кодекса подписала Московская биржа.