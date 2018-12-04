МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Банк России вряд ли обяжет участников рынка информировать регулятор о всех нестандартных сделках с валютой на бирже, скорее, рекомендует это делать, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Мы вообще приветствуем, когда Банк России информируется участниками о нестандартном поведении, это снижает наши издержки на расследования", — сказал Швецов в ответ на просьбу прокомментировать публикацию агентства Рейтер о том, что ЦБ обсуждает с крупнейшими игроками, работающими на валютном рынке, создание "канала коммуникации" для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, которые могут существенно повлиять на курс рубля.

"Мы можем начать расследование нестандартного поведения, а лучше, когда мы знаем причину и просто экономим время свое и участников рынка на обмен информацией… Мы говорим о нестандартном поведении. К каждому участнику слово "нестандартно" отдельно применимо", — пояснил первый зампред ЦБ РФ.

Он отметил, что регулятор смотрит тотально онлайн за всеми торгами на Московской бирже, и любое аномальное поведение фиксируется компьютером. Швецов добавил, что ЦБ приветствует, когда участники информируют о любых нестандартных сделках на всех рынках.

Вместе с тем он указал, что регулятор вряд ли будет обязывать информировать о нестандартных сделках. "Я не уверен вообще, что формат "должны" правильный. Скорее, это будет формат "рекомендуем", — уточнил Швецов.