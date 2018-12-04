ВИЛЬНЮС, 4 дек — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Великобритании Barclays, работающий в Литве с 2009 года, закрывает операционный центр в балтийской республике, сообщила во вторник пресс-служба организации.

"Операционный центр Barclays в Литве останавливает деятельность и намерен перевести около 460 рабочих мест в международную компанию по информационным технологиям HCL Technologies… Оставшиеся рабочие места будут ликвидированы с предложением выходной компенсации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания HCL Technologies стала партнером Barclays и будет предоставлять банку услуги в сфере IT-инфраструктуры. Также компании договорились сотрудничать в мировом масштабе, особое внимание уделяя решениям в сфере цифровых рабочих мест. Сделка между HCL и Barclays еще не закрыта, но банк надеется, что это произойдет в первом квартале 2019 года.

Операционный центр Barclays в Литве образован в 2009 году. По данным Фонда социального страхования Литвы, в компании Barclays в Литве работает 800 человек.