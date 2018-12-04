МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Совокупный объем задолженности населения России по банковским кредитам в настоящее время находится на исторически высоком уровне, говорится в докладе Всемирного банка.

"Действительно, мы отмечаем рекордный показатель по долговой нагрузке населения, конечно, есть риски, связанные с необеспеченным кредитованием, с ипотечными кредитами. И ЦБ это хорошо известно, он начинает ужесточать требования по необеспеченным кредитам и планирует дальше ужесточать требования к ипотечным кредитам", — сказал журналистам аналитик Всемирного банка Апурва Санги, комментируя доклад. Объем задолженности он не уточнил.

"Это риск, который не является неуправляемым, ЦБ знает о нем и уже предпринимает или собирается предпринять соответствующие действия", — добавил экономист.

По данным Всемирного банка, сегодня объем задолженности превышает предыдущий максимум, зарегистрированный в конце 2014 года. "Структура кредитов населению за последние десять лет изменилась. Долги населения по валютным кредитам в России почти исчезли. В настоящее время доля рублевых кредитов составляет 99,3%", — говорится в докладе.

ЦБ РФ в конце ноября предупреждал, что долговая нагрузка россиян может вырасти до уровня 2011-2014 годов на фоне активной выдачи банками потребкредитов без обеспечения — это произойдет, если банки не смогут и дальше снижать процентные ставки.

Всемирный банк также отмечает, что в России доля рублевых ипотечных кредитов росла быстрыми темпами в 2008 году, после чего оставалась стабильной вплоть до 2014 года. Кроме того, доля ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте, сократилась в России за тот же период до незначительных величин. С 2014 года доля ипотечных кредитов вновь начала расти и в настоящее время достигла 42,5% от общей задолженности населения.