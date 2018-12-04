МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Банк России предлагает закрепить право гражданина временно приостановить выплаты по ипотеке, например в случае потери работы, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Мы предлагаем, чтоб стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту", — сказал он, выступая на круглом столе в Совете федерации.

"Мы посмотрели статистику, и в среднем граждане, которые в силу семейных обстоятельств в возрасте до 30-35 лет стали гораздо чаще менять место работы. Причем смена работы не всегда связана с желанием работника, это связано с обстоятельствами, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан, и гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу", — сказал он.

Если человек взял ипотеку, как правило, он ограничен в своих запасах денежных средств, отметил Швецов. "Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты", — сообщил он.

Швецов подчеркнул, что банк при этом ничего не теряет. В этом случае удлиняется срок ипотеки, а ЦБ РФ не будет относить этот кредит к просроченному на 90 дней, поскольку по факту нет просрочки, а есть использование опциона.

"Пока мы предлагаем делать это единожды. Но если практика использования этого опциона покажет хорошую финансовую дисциплину по окончании шестимесячного периода, и мы увидим, что никаких проблемностей это не вызывает, можно будет вернуться к варианту многократности использования такого рода опциона", — заключил первый зампред ЦБ.