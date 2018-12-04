МОСКВА, 4 дек — Прайм. Банки будут формировать резервы по кредитам застройщикам, использующим счета эскроу, исходя из их кредитоспособности, говорится в материалах на сайте ЦБ РФ.

"Размер расчетного резерва зависит от уровня кредитоспособности заемщика, который определяется с помощью ряда критериев, установленных Банком России", — сообщается в проекте указания финрегулятора на его сайте.

Выделяются четыре уровня кредитоспособности: от высокого, расчетный резерв по которому от 1% до 5%, до слабого с расчетным резервом от 35% до 100%.

Комментарии по проекту данного нормативного акта ожидаются до 9 декабря 2018 года.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов (сама такая возможность появилась с 1 июля 2018 года). Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.