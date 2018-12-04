МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Kia увеличила продажи в России в январе-ноябре на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 209,5 тысячи автомобилей, говорится в сообщении Kia Motors Rus.

"Всего с начала года продажи новых автомобилей KIA на российском рынке составили 209,503 тысячи единиц, что на 24% больше показателя за одиннадцать месяцев 2017 года, и является новым абсолютным рекордом за всю 10-летнюю историю KIA Motors Rus", — говорится в сообщении. Рыночная доля бренда, по оценке компании, составляет 13%.

В ноябре продажи KIA Sportage выросли на 50%, до 3,1 тысячи — это абсолютный месячный рекорд с момента начала продаж этой модели в России. Также среди лидеров по росту, по сравнению с ноябрем 2017 года, кроссовер Sorento Prime — рост на 53%, до 750 авто. Продажи Kia Picanto выросли на 76%, до 463 штук.

Лидером продаж в российской линейке KIA остается Rio, сохраняющий позицию самой популярной модели среди иностранных марок в России. В ноябре на Rio приобрели 8,5 тысячи покупателей, с начала года проданы 91,5 тысячи седанов и кросс-хэтчбеков Rio.