БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) не пришел к договоренности по налогу на цифровые услуги, однако работу в направлении налогообложения крупных компаний, работающих в цифровой экономике, необходимо продолжать, считает еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Налог на цифровых гигантов: нет договоренности на Экофине, но я не опускаю руки", — говорится в его Twitter.

Московиси отметил, что налоговая несправедливость в связи с этим сохраняется и "должна быть исправлена".

Он призвал продолжать обсуждение этого вопроса и найти согласие к марту.

Нынешние правила налогообложения были созданы для традиционной экономики и не применяются к деятельности, которая не требует от компании физического присутствия в стране, где находятся ее клиенты и, следовательно, где продаются ее товары и услуги, говорится в материалах Совета ЕС.

Налог на цифровые услуги (digital services tax) был предложен Еврокомиссией в марте 2018 года и виделся в качестве промежуточного решения. Для его введения необходимо было одобрение всеми странами ЕС. Однако у стран ЕС есть разногласия.

После ноябрьского обсуждения на Экофине, совет ЕС продолжил обсуждение этого вопроса на техническом уровне, и был предложен компромисс, согласно которому 3%-ный налог мог бы применяться к компаниям с годовым глобальным доходом от 750 миллионов евро и доходом по ЕС от 50 миллионов евро.

Затем, на декабрьском Экофине, Франция и Германия сделали дополнительное предложение по этому вопросу, которое теперь также будет рассматриваться.