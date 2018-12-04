МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Наибольшие убытки среди российских банков на Украине за 10 месяцев текущего года получила "дочка" Сбербанка — 7 миллиардов гривен (16,5 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 5 декабря), единственной прибыльной "дочкой" российских банков стал "Альфа-банк Украина", подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Согласно отчетности, из пяти украинских банков, принадлежащих российским банкам, посленалоговую прибыль за 10 месяцев текущего года показал только "Альфа-банк Украина", который за отчетный период заработал один миллиард гривен (2,36 миллиарда рублей).

Остальные четыре банка за январь-октябрь текущего года получили убытки — лидером стал дочерний банк Сбербанка, получивший за 10 месяцев убыток в размере 7 миллиардов гривен. ВТБ Банк (Украина) получил убыток за отчетный период в 1,9 миллиарда гривен (4,48 миллиарда рублей). Проминвестбанк, входящий в группу госкорпорации "ВЭБ.РФ", закончил 10 месяцев текущего года с убытком в 721,7 миллиона гривен (1,7 миллиарда рублей), а банк "Форвард", который входит в группу "Русский стандарт", — с убытком в 168,8 миллиона гривен (398,4 миллиона рублей).

При этом, в целом украинские банки получили 9,5 миллиарда гривен посленалоговой прибыли.

Украина в марте 2017 года сроком на год ввела санкции против всех работающих на Украине структур российских госбанков, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. В марте текущего года Украина продлила действие санкций — на сегодняшний момент под санкциями остаются украинские Сбербанк и ВТБ, а также Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа).

Нацбанк Украины в сентябре отказался согласовать белорусскому Паритетбанку приобретение украинской "дочки" Сбербанка. Это была четвертая попытка Сбербанка продать свой бизнес на Украине. В начале ноября Нацбанк Украины планово отозвал банковскую лицензию у "БМ Банка", а в конце ноября признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной.