МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. РЖД в 2018 году получат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей (Транссиб) 20 миллиардов рублей, ещё 30 миллиардов рублей — в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель компании.

Первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов в марте текущего года сообщал, что компания в 2018 году рассчитывает на запланированный из ФНБ транш 50 миллиардов рублей на БАМ и Транссиб. Их РЖД получают, размещая в пользу фонда привилегированные акции. Компания во вторник опубликовала сообщение, в котором говорится, что совет директоров РЖД определил цену 20 миллионов дополнительных "префов", размещаемых по закрытой подписке единственному акционеру в лице правительства РФ, в размере 1 тысяча рублей за бумагу.

"Двадцать миллиардов рублей на Восточный полигон в этом году (из ФНБ — ред.), 30 миллиардов рублей — перенесено на следующий год", — сообщили РИА Новости в РЖД во вторник, комментируя публикацию сущфакта о "префах" на 20 миллиардов рублей.

Совет директоров РЖД также определил цену? 34,9 миллиона дополнительных обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу своего единственного акционера — РФ, в размере 1 тысяча рублей за бумагу. "(Эти средства пойдут — ред.) тоже на Восточный полигон", — сообщили в РЖД. Таким образом, РЖД получат из ФНБ и госбюджета 54,9 миллиарда рублей на Восточный полигон.?

Модернизация БАМа и Транссиба — один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории РФ. Стоимость первого этапа, который сейчас реализуют РЖД, оценивается в 562,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 302,2 миллиарда рублей должны были составить средства РЖД, 150 миллиардов рублей — средства ФНБ, 110,2 миллиарда рублей — средства госбюджета.

В частности, РЖД в марте 2015 года разместили префы на 50 миллиардов рублей и получили первый транш из ФНБ.