МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ, Илья Нестеров. Российский фондовый рынок сохраняет перспективы роста, в том числе благодаря тому, что на нем не осталось случайных людей, и за счет большого числа недооцененных компаний, которые могут показать хорошую динамику. О лидерах и аутсайдерах рынка, его будущем и лучших дивидендных историях, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель управления торговых операций на рынке акций "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев.

- Что ожидает рынок от декабрьской встречи ОПЕК+?

— Встреча ОПЕК+ — это самое важное событие в декабре для рынка нефти. Нефть потеряла 30% стоимости за два месяца с начала октября, после того как основные страны-потребители получили исключение из запрета на покупку иранской нефти. Судя по многочисленным заявлениям, уровень $60-65 является комфортным для участников рынка. Возможно, дополнительных ограничений на встрече 5 декабря не объявят, но сохранят ограничение по добыче, которое было принято два года назад – в рамках ОПЕК+. Это приведет к стабилизации рынка в указанном диапазоне.

- На какие еще события вы будете обращать внимание до конца года?

— 19 декабря планируется заседание Федеральной резервной системы США, но, скорее всего, мы не увидим сюрпризов. Рынок закладывает повышение ставки на 25 базисных пунктов.

- Рублевый индекс Московской биржи в этом году поставил новый исторический рекорд. Как вы считаете, сохраняет ли российский рынок перспективы роста?

— Однозначно. В каждом секторе есть недооцененные акции. Даже в нефтяном секторе, который был основным драйвером роста индекса Московской биржи в этом году, есть недорогие истории с хорошим потенциалом роста.

- Отраслевые индексы Мосбиржи сектора "Нефти и газа" с начала года показали рост более 30%. Данный сектор останется драйвером роста?

— С моей точки зрения, лидеры будут меняться. Акции сектора показали хороший рост и справедливо оценены рынком. Посоветовал бы обратить внимание на акции "Газпрома". Рекордные результаты этого года могут сказаться на увеличении дивиденда, а оценочные мультипликаторы находятся на исторических минимумах. Многие инвесторы привыкли к игнорированию фундаментальной истории "Газпрома", что может привести к принужденному закрытию коротких позиций.

- Следующий за нефтегазовым сектор, который может выстрелить?

— Нам очень нравится электроэнергетика. После коррекции в секторе многие бумаги предлагают привлекательные уровни для покупки и платят дивиденды в районе 10%. Например, ТГК-1, которая сейчас недооценена инвесторами, имеет большой потенциал для роста дивидендов. Кроме того, есть долгожданный триггер, который в какой-то момент будет реализован, – это выход Fortum из капитала компании, он повлияет на рост котировок.

Еще одна компания сектора, которая нам нравится, — "Юнипро". В следующем году планируется запуск отремонтированной Березовской ГРЭС. По нашим ожиданиям, после этого компания сможет платить стабильные дивиденды на уровне 15-17%. Это история следующего года, но потенциально надо использовать любые распродажи акций компании, чтобы увеличивать ее в своих портфелях.

- Кто еще может показать хорошую дивидендную доходность?

— Однозначно, это привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые можно назвать лучшей дивидендной историей за этот год. Можно уже сейчас покупать "префы" "Сургутнефтегаза" и получить за 1,5 года дивидендную доходность в 30%, так как за этот год мы ожидаем дивиденды в районе 20%, а за 2019 год — будут минимум 10% по операционным показателям, даже если не брать во внимание валютную переоценку.

- Кто расстроил в этом году?

— Сектор ритейла пострадал больше других. Из-за ослабления курса рубля и разбалансировки портфелей инвесторов акции сектора потеряли 40-50%.

- Год назад я вас спрашивал, кто победит в гонке капитализации – "Роснефть" или "Газпром". В итоге победил Сбербанк, который соревнуется с "Роснефтью". Как вы можете это объяснить и в целом как вы смотрите на финансовый сектор?

— На текущий момент "Роснефть" превосходит Сбербанк по капитализации, но из-за волатильности на рынке лидеры часто меняются. Мне кажется, "Газпром" имеет неплохие шансы побороться за лидерство в следующем году.

Что касается финансового сектора, хорошо выглядят "префы" Сбербанка с дивидендной доходностью 10%. На обыкновенные акции тоже смотрим позитивно. Однако геополитическая обстановка не дает реализовываться тому апсайду, который заложен в котировках.

- Какие еще есть интересные дивидендные доходности?

— Если смотреть металлургический и горно-добывающий секторы, это "Норильский никель" и "Алроса". У них стабильные доходности и привлекательные мультипликаторы, а также есть желание менеджмента увеличивать капитализацию компаний. НЛМК и "Северсталь", которые торгуются достаточно дорого, при этом от коррекции их сдерживает хорошая дивидендная доходность. С учетом существующей программы повышения капитальных расходов, так называемый "список Белоусова", дивиденды могут быть снижены.

- На ваш взгляд, достиг ли своего пика фондовый рынок США? Уже было снижение, ждать ли еще просадку?

— Вопрос в том, была ли распродажа в октябре-ноябре здоровой коррекцией или началом "медвежьего" рынка. В моем понимании, снижение продолжится в следующем году. ФРС США продолжает забирать ликвидность с рынка и повышать базовую ставку. Стоимость фондирования возрастает, а мультипликаторы находятся на исторически рекордных уровнях. Торговые войны тоже вносят свой вклад в замедление экономического роста. Все это приводит к тому, что деньги уходят с рынка акций, соответственно, будут продолжаться распродажи, поэтому любой отскок нужно использовать для того, чтобы уходить из американских бумаг.

- Иностранные инвесторы заметно сокращают свои вложения в российский суверенный долг, вместе с тем доля иностранных инвесторов в операциях с российскими акциями остается стабильной. Как вы можете это объяснить?

— Это происходит потому, что на нашем рынке не осталось случайных людей. Иностранные инвесторы в российские акции хорошо разбираются в нашем рынке, в специфических рисках — они не будут под влиянием геополитических новостей поддаваться панике. Именно поэтому доля иностранных инвестиций не уменьшается.

- Какие вы можете назвать ключевые факторы, которые могут оказать влияние на фондовый рынок РФ в 2019 году?

— Глобально я бы рекомендовал занимать защитную позицию в начале года. Это связано с тем, что, скорее всего, продолжатся распродажи и, возможно, даже будут банкротства на американском рынке акций.

Что касается российского рынка, то любая нормализация отношений с нашими западными партнерами хорошо отразится на котировках.

С моей точки зрения, на нашем рынке сейчас все позитивно. Если бы не глобальные факторы – распродажа в США и геополитика, то у нас сейчас был бы очень хороший рост, даже несмотря на падение котировок нефти. У нас много недооцененных компаний, которые могут показать хороший рост. Дивидендная доходность у нас лучшая в мире, а многие глобальные инвестиционные дома советуют покупать наши акции.