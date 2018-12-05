МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банки все больше внимания обращают не только на молодых заемщиков, находящихся в трудоспособном возрасте, но и на потенциальных клиентов, которые уже перешагнули этот порог. Как стало известно, Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста для получения потребительского кредита. Теперь клиенты старше 65 лет могут получить потребкредит при условии его окончания до наступления 70 лет, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам зампреда Сбербанка Светланы Кирсановой, клиенты пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой "Мобильный банк" пользуются 63% пенсионеров.

"Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов. Доступность и развитость финансовых продуктов для людей старшего возраста напрямую влияют на качество их жизни. … Поэтому Сбербанк стремится постоянно совершенствовать продукты и сервисы, созданные специально для этой группы клиентов", — указала она.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк планирует повысить максимальный возраст по ипотеке в связи с планируемыми пенсионными изменениями. Тогда же он отметил, что Сбербанк готовит ряд специальных банковских продуктов для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Эксперты предположили, что за "банком №1" пойдут и другие кредитные организации, но высказали мнение, что доступны такие займы будут лишь людям с высокими доходами.

НЕ ЭКОНОМИКА, А ИДЕОЛОГИЯ

"Мотив Сбербанка понятен – он несет не экономическую, а идеологическую подоплеку", — рассуждает член совета московского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов. Это связано с пенсионным маневром, который проводит власть. Именно у Сбербанка наибольшее число клиентов старшего возраста, в том числе, вынужденных. Это люди, получающие на карту пенсии, пособия. Работу с ними госбанк берет на себя. Логично, что он берет курс на то, чтобы хотя бы формально, но включить внимание к пожилым клиентам.

С одной стороны, ограничение возраста для получения кредитов 65-ю годами – своего рода дискриминация, учитывая то, что возраст активной трудовой жизни действительно продлевается, и в будущем пожилых граждан будет еще больше. С другой – риск, что доля просроченной задолженности вырастет, действительно есть. Не секрет, что пожилые люди являются одними из наименее обеспеченных и невостребованных у работодателей категорий. Им могут внезапно понадобиться деньги на медицинское вмешательство, наконец, они с большей вероятностью, чем люди младшего возраста, могут умереть до конца срока выплат, сказал Несветов.

В последнем случае, согласно законодательству РФ, обязательства по выплату кредитов ложатся на наследников. Однако эксперты не ожидают вала судебных исков от людей, на которых внезапно свалились обязательства от покойного родственника. Как правило, банки тщательно просчитывают риски, и не будут давать в долг больших сумм тем, кто явно необеспечен и не имеет имущества, которое можно оставить в залог.

КОМУ ДАМ, А КОГО В БАН

По мнению экспертов, вряд ли банки массово пойдут вслед за Сбербанком и начнут привлекать пожилых заемщиков. Любой частный банк заинтересован не в идеологии, а в прибыли, отмечает Несветов. По его словам, явного возрастного ценза такие структуры не выставляют, а неплатежеспособных клиентов отсекают путем ужесточения андеррайтинга. Эта линия будет продолжена, критерии отбора ужесточатся, таким образом, банки постараются оптимизировать риски невозврата.

Данная инициатива рассматривается применительно к нынешним пенсионерам, которые пока еще получают пенсию с 55-60 лет, напомнил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. "Эти люди вполне платежеспособны, поскольку имеют хоть небольшой, но гарантированный доход. Кроме того, работает психологический фактор – нынешние пожилые считают своевременную выплату долга своей обязанностью, и один звонок коллектора способен их серьезно напугать", — считает он.

Позже, когда выйдут на пенсию нынешние активно работающие, все это сойдет на нет. Пенсионный возраст увеличится, кроме того, некоторые могут получить не страховую, а социальную пенсию, которую начинают платить позже, и по размеру она меньше. "Новые пенсионеры" будут свободны от пиетета перед невыплаченными долгами и страхом коллекторов.

Но и потом, и сейчас банки не обязаны предоставлять кредиты пожилым. Они обозначат, что могут это делать, но по факту неплатежеспособным клиентам все равно никто в долг не даст. Их просто не отправят "в бан" по умолчанию, а рассмотрят на предмет дохода. Возможно, речь идет о чиновнике, который работает дольше среднестатистического, да и пенсия у него выше. Такой клиент желанен для любого банка – и частного, и государственного.

Таким образом, никакого реального воздействия ни на банковскую статистику, ни на риск роста просроченной задолженности повышение верхней планки кредитоспособного возраста иметь не будет, заключил Порывай.