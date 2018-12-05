МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь сократился в рублевом выражении на 404 миллиарда — до 4,568 триллиона рублей, а в долларах — на 7 миллиардов, до 68,55 миллиарда долларов, сообщил в среду Минфин РФ.

По состоянию на 1 ноября текущего года объем ФНБ составлял 4,972 триллиона рублей, что было эквивалентно 75,599 миллиарда долларов.

В ноябре Минфин приобрел за счет средств ФНБ на 12,8 миллиарда рублей облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)". Еще 460 миллиардов рублей из ФНБ в ноябре были направлены в бюджет РФ для финансирования дефицита ПФР. При этом ВЭБ досрочно вернул в ФНБ часть размещенных на его депозитах средств на 148,3 миллиона рублей.

По состоянию на 1 декабря 2018 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено: 19,712 миллиарда долларов, 17,642 миллиарда евро, 3,385 миллиарда фунтов стерлингов и 87,5 миллиона рублей. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 579,4 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов из фонда размещены в суверенные облигации Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, вложено 129,4 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. Еще 164,4 миллиарда рублей размещено на депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в 2018 году достиг 53,064 миллиарда рублей, что эквивалентно 847,5 миллиона долларов.