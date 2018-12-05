БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Рекомендации Еврокомиссии по укреплению роли евро в международной торговле напрямую не связаны с санкциями США в отношении Ирана, заявил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис.

Еврокомиссия в среду представила рекомендации по "укреплению международной роли евро".

"Эти вопросы (санкций США – ред.) напрямую не связаны с укреплением международной роли евро, но рекомендации могут стать ответами в определенных случаях применения односторонних экстерриториальных санкций", — сказал Домбровскис, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете заявил, что "твердая приверженность доллару в международной торговле энергоносителями создает неопределенности и риски, которые могут быть снижены более широким использованием европейской валюты". По словам Каньете, более активное использование евро в мировой торговле энергоресурсами позволит сократить риски срыва энергопоставок, содействовать автономности европейского бизнеса и способствовать геополитической стабильности.

Еврокомиссия, сообщил Каньете, в частности, предлагает более широко использовать евро при заключении международных договоров в области торговли энергоресурсами, а также связанных с ней финансовых транзакциях и оплатой услуг.

Рекомендации коллегии еврокомиссаров предстоит теперь утвердить лидерам ЕС на саммите 13-14 декабря в Брюсселе.

Евросоюз, являющийся крупнейшим импортером энергоресурсов, обеспечивает за счет импорта около 90% своих потребностей в нефти и порядка 70% — в газе. Основной объем закупок приходится на Россию, страны Ближнего Востока и Африки. Суммарный ежегодный объем импорта составляет порядка 300 миллиардов евро, при этом около 85% поставок оплачиваются в долларах США, хотя поставки энергоресурсов из этой страны в ЕС не превышают 2%.

В сентябре Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в середине ноября заявила, что работа по созданию механизма продолжается и продвигается позитивно, но конкретных сроков не назвала.

ЕС ранее выражал сожаление в связи с решением SWIFT отключить ряд иранских банков, отметив, что это может сказаться на целостности международной финансовой системы. SWIFT ранее сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данными. Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.