МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк России с 6 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Златкомбанка, говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание.

В соответствии с приказом регулятора в Златкомбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов. Златкомбанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай, по которому всем вкладчикам, в том числе ИП, предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% средств на счете, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся 20 декабря текущего года.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября текущего года банк занимал 412 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,4 млрд рублей, собственные средства составляли 306 млн рублей, вклады — 554,7 млн рублей.