МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Экономикс-банка, следует из сообщения регулятора.

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

"Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", — сообщает регулятор. В Экономикс-банк будет назначен ликвидатор.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 416 место в банковской системе РФ с активами 1,3 млрд рублей, собственные средства составляли 912 млн рублей, средства населения — 149 млн рублей.