МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского "Си Ди Би банка", следует из сообщения регулятора.

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

"Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", — сообщает регулятор. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 474 место в банковской системе РФ с активами 520 млн рублей, собственные средства составляли 303,4 мл рублей, средства населения — 20 млн рублей.