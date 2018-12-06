МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" получал предупреждения от ФинЦЕРТа Банка России о вредоносной рассылке якобы от лица госучреждений, сообщил РИА Новости директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Владимир Журавлев.

Group-IB, занимающаяся информационной безопасностью, ранее в четверг сообщила, что зафиксировала массовую вредоносную рассылку по финансовым учреждениям и предприятиям РФ с ненастоящих почтовых адресов российских госучреждений. По данным компании, в настоящее время вредоносные рассылки продолжаются.

"Да, получал (вредоносные письма – ред.). В банке первая такая рассылка была зафиксирована 15 ноября. Банк получал соответствующие уведомления (с предупреждениями – ред.) от ФинЦЕРТ ЦБ", — сказал Журавлев.

При этом он отметил, что банку неизвестно об ущербе для финансовых организаций от данной рассылки.

"Насколько нам известно, пока не удалось (определить ответственных за эту рассылку — ред.). Рассылка велась с ресурсов, размещенных за рубежом, что затрудняет расследование инцидента", — указал Журавлев.

Российские банки и операторы услуг платежной инфраструктуры с 1 июля в обязательном порядке информируют ФинЦЕРТ об атаках кибермошенников. В ЦБ указали, что начиная с июля ФинЦЕРТ использует для информационного обмена автоматизированную систему обработки инцидентов. Она позволяет осуществлять защищенный и оперативный обмен информацией об инцидентах и операциях, совершенных без согласия клиента на основе базы данных "Фид-Антифрод".