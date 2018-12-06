МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ощадбанк Украины насчитал России 180 миллионов долларов штрафных санкций по решению Международного арбитража о компенсации 1,3 миллиарда долларов убытков по иску об утрате активов в Крыму, сообщил председатель правления банка Андрей Пышный.

"По состоянию на сейчас, сумма начисленных процентов составляет около 180 миллионов долларов США. Каждый день к этой сумме добавляется около 100 тысяч долларов США", — сказал Пышный в интервью агентству УНИАН.

По его словам, Ощадбанк намерен взыскать деньги путем наложения ареста и продажи имущества России или российских госкомпаний в других странах. "Еще один путь — механизм замены кредитора в отношениях РФ с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором. Мы надеемся на успех в процессе взыскания, хотя это будет непростой путь. Розыск активов – это большой объем работы", — добавил Пышный.

Ранее украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях. В российском Минюсте заявили, что не признают решение международного арбитража и будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением такого решения.

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".