МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сотрудник компании "Сбербанк Управление Активами" Дмитрий Бергер манипулировал рынками 50 ценных бумаг с февраля 2014 года по январь 2017 года, обеспечив ряду юрлиц доход свыше 150 миллионов рублей, а структурам Сбербанка – убытки как минимум в сопоставимом размере, сообщает Банк России.

"Банк России установил факты многократного и продолжительного манипулирования рынками 50 ценных бумаг в период с 3 февраля 2014 года по 26 января 2017 года, осуществлявшегося сотрудником управляющей компании АО "Сбербанк Управление Активами" Бергером Дмитрием Эдуардовичем", — говорится в сообщении.

Регулятор установил, что Бергер систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов — юрлиц по предварительному соглашению за счет средств "Сбербанк Управление Активами", а также за счет средств паевых инвестиционных фондов, ПФР, ФГКУ "Росвоенипотека". Аналогичные операции Бергер производил от имени "УК "Пенсионные накопления" в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов АО "НПФ Сбербанка".

По данным регулятора, в ходе совершения более тысячи серий подобных сделок контрагентами был получен доход в размере свыше 150 миллионов рублей, квалифицируемый в соответствии с УК РФ как особо крупный. При этом АО "Сбербанк Управление Активами", а также субъектам под управлением АО "Сбербанк Управление Активами" и ООО "УК "Пенсионные накопления" были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере, отмечает ЦБ.

"Указанные операции происходили на протяжении рассматриваемого периода по следующей схеме. Контрагент совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Как правило, использовалась заявка типа "Айсберг"… Спустя непродолжительное время после этого… Бергер Д.Э., действуя от имени АО "Сбербанк Управление Активами" или ООО "УК "Пенсионные накопления", выставлял одну или несколько заявок по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью", — отмечает ЦБ.

Такое торговое поведение приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены финансовых инструментов, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволяло получить контрагентам положительный финансовый результат, подытожил регулятор.

Комментарием Сбербанка РИА Новости пока не располагает.