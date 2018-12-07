МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре 2018 года выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 758,6 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

В ноябре банк получил 73,3 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 14% выше показателя ноября прошлого года.

Вклады населения в Сбербанке на 1 декабря 2018 года по РСБУ выросли на 2,1% по сравнению с показателем на 1 января, до 12,38 триллиона рублей, средства юрлиц увеличились на 22,3%, до 6,9 триллиона рублей, следует из отчетности банка.

При этом за ноябрь банк нарастил валютные вклады на 300 миллионов долларов.

"Привлеченные средства клиентов в ноябре увеличились на 1,6%, в том числе средства юридических лиц выросли на 5,2%, средства физических лиц сократились на 0,3%. За ноябрь Сбербанк увеличил остатки срочных вкладов на 190 миллиардов рублей, в том числе валютных вкладов на 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Активы банка в ноябре выросли на 1,6%, до 26,3 триллиона рублей в основном за счет увеличения кредитного портфеля и вложений в ценные бумаги.

Кредитование населения выросло на 24,1%, корпоративного сектора — на 10,2%.

Кредиты населению увеличились на 1 декабря до 6,113 триллиона рублей с 4,925 триллиона рублей на начало года. Объем кредитов юридическим лицам на 1 декабря вырос до 13,209 триллиона рублей с 11,991 триллиона на 1 января.

В ноябре корпоративным клиентам выдано кредитов более чем на 1 триллион рублей. При этом с начала года выдано 11,5 триллиона рублей — на 20% больше, чем год назад. Частным клиентам в ноябре выдано 290 миллиардов рублей кредитов. Среднемесячный объем выдаваемых банком розничных кредитов увеличился в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Всего с начала года выдано 2,9 триллиона рублей.