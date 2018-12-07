МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Базовую лицензию уже получили 119 банков, ещё 31 кредитная организация находится в процессе перерегистрации, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев.

"На сегодняшний день уже 119 банков получило базовую лицензию и 31 банк находится в процессе перерегистрации. Мы ожидаем, как и рассчитывали, что около 150 банков перейдут на базовую лицензию, а остальные смогут нарастить свой капитал до 1 миллиарда рублей", — сказал он, выступая на круглом столе на тему "Создание и развитие многоуровневой банковской системы в субъектах РФ".

Поздышев напомнил, что в РФ вводится трехуровневая банковская система с точки зрения регулирования. Так, с 1 января банковская система будет состоять из системно значимых банков, банков с универсальной лицензией и базовой лицензией.

По словам Поздышева, в настоящее время в банковской системе РФ насчитывается около 460 банков, 202 из них региональные.

Российские банки с 1 января разделятся на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальной. До этого момента все банки считались банками с универсальной лицензией. По новым требованиям, минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 миллиарда рублей, для базовой лицензии – 300 миллионов рублей.

Банки с базовой лицензией будут иметь упрощенное регулирование, но ограничены в проведении некоторых операций. ЦБ РФ рассчитывает, что пропорциональное регулирование сделает кредитные организации более устойчивыми и позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса.