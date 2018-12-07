МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Сбербанк 7 декабря планирует выйти на рынок POS-кредитования с новым продуктом, специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее источники сообщили агентству, что Сбербанк в ближайшее время выйдет на рынок POS-кредитования. POS-кредитование (от английского Point of sale) — разновидность розничного бизнеса банка, которая подразумевает выдачу займов на товары в торговых точках. Как правило, такие кредиты выдаются по большим процентным ставкам, но в то же время банк принимает решение по ним быстрее.

"Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования с новым продуктом "Покупки в кредит". Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком". Запуск — сегодня, 7 декабря", — сообщили в банке. При этом Сбербанк не стал раскрывать долю, которую планирует занять на рынке POS-кредитования.

В банке отметили, что маркетплейс позволит клиентам оформить POS-кредит на товары и услуги на сайтах партнеров Сбербанка, при этом оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются полностью онлайн и не подразумевают участия в процессе сотрудников банка или партнера.

Согласно планам банка, на первом этапе новый маркетплейс будет предлагать кредиты Сбербанка, в дальнейшем к платформе смогут подключиться другие заинтересованные кредитные организации.