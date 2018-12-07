МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, по которым накладывался арест на имущество Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа на Украине), сообщила пресс-служба банка.

"4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО "Проминвестбанк", признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя округа города Киева от 20.09.2018 года об открытии производства о принудительном исполнении решения апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Приватофис", — говорится в сообщении.

Позже, 6 декабря, этот же суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка и отменил постановление частного исполнителя, а также снял арест с имущества банка.

В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк).

Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.