МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Уже сегодня, 10 декабря, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис по продаже активов банков, перешеших под управление агентства после отзыва лицензии регулятором. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на генерального директора Юрия Исаева.

Как рассказал глава АСВ изданию, потенциальные покупатели активов смогут получить все данные о торгах по имуществу банков, находящихся под управлением агентства, а также получить помощь с поиском нужных им лотов.

АСВ хочет "быстрее и эффективнее" распродавать все имеющиеся у него активы, отметил он. В кредитных организациях, где агентство уже завершило ликвидацию, кредиторы смогли вернуть 41,5% от вложенных средств. За прошлый 2017 год этот показатель составлял 36,1%.

В свою очередь первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил изданию, что на практике все хорошие активы к моменту отзыва лицензии у банка обычно уже выведены. В случае, когда они остаются, то покупатель на них найдется и без офиса АСВ.

На правах анонимности топ-менеджер банка из топ-50 пояснил, что открытие офиса АСВ не решит проблемы с продажей таких активов, как банкоматы и бронеавтомобили. Банкоматы растут в цене из-за того, что стоят на арендованной территории, а автомобили слишком долго падают в цене, и агентство после долгого простоя не может оценить их состояние.