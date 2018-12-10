КРАСНОЯРСК, 10 дек — ПРАЙМ. Два жителя Московской области изготовили и внесли на различные счета более 300 фальшивых купюр, их подозревают в похищении 1,6 миллиона рублей у одного из банков в Красноярске, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в полицию Красноярска поступило сообщение от работников одной из кредитных организаций о том, что у них обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей.

"Сотрудники полиции установили, что двое злоумышленников внесли в банкомат в одном из супермаркетов Красноярска 332 отсканированные и распечатанные на специальной бумаге купюры, пополнив 12 различных счетов на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей. В дальнейшем они сняли часть денежных средств, используя другие терминалы", — сказала Волк.

Она добавила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей московского региона в возрасте 25 и 30 лет. В настоящее время они арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".