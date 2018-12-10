МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов екатеринбургского "Уральского транспортного банка" (Уралтрансбанка), лишившегося лицензии в октябре, составила 569,352 миллиона рублей, следует из вестника Банка России.

ЦБ оценивает активы банка на уровне 7,453 миллиарда рублей, обязательства — 8,022 миллиарда рублей.

Банк России с 25 октября отозвал лицензию у Уралтрансбанка. По данным ЦБ, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. При это регулятор в течение года три раза применял в отношении Уралтрансбанка меры надзорного реагирования.

В ноябре Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что выплатит вкладчикам Уралтрансбанка около 7,3 миллиарда рублей.

По данным БИР Аналитик, на 1 августа банк занимал 467 место в банковской системе РФ с собственным капиталом в размере 239,8 млн рублей, активы банка составляли 14,1 млрд рублей, средства населения — 8,9 млрд рублей.