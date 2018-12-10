МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Доля кредитных карт, обладатели которых не пользуются кредитными средствами по ним, в сентябре сократилась по сравнению с началом года на 4,1 процентного пункта, до 28,7%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В сентябре 2018 года доля кредитных карт, держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств по ним (доля кредитов с "нулевой" утилизацией), составила 28,7%, сократившись с начала года на 4,1 процентного пункта (в январе 2018 года – 32,8%)", — говорится в сообщении.

В сентябре самая большая доля таких карт в регионах РФ была отмечена в Липецкой области (34,3%), Чувашии (34,1%), Мордовии (33,4%) и Татарстане (33,2%), а также в Ульяновской области (33,1%). В свою очередь, самая низкая доля была зафиксирована в Чечне (15,6%), Дагестане (17,6%), Ингушетии (19,1%), Кабардино-Балкарии (22,3%) и Карачаево-Черкессии (22,9%).

В Москве доля кредитных карт, держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств, составила 28,3%, а в Санкт-Петербурге — 26,5%.

"Снижение доли кредитных карт, держатели которых не пользуются кредитными лимитами по ним, на наш взгляд, обусловлено улучшением риск-менеджмента со стороны кредиторов. Дело в том, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам", — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.