МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 10 декабря открывает в Москве офис по продаже активов банков, управление которыми перешло в его руки. Как пишут "Ведомости", потенциальные покупатели активов смогут получить все данные о торгах по имуществу банков, находящихся под управлением агентства, а также получить помощь с поиском нужных им лотов.

Главная причина создания офисов – желание АСВ продать доставшееся им от рухнувших банков имущество быстрее и дороже. В банках, ликвидация которых уже завершена, удалось вернуть лишь 41,5% затраченных средств. За прошлый 2017 год этот показатель составлял 36,1%.

Шаги агентства в данном направлении понятны, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Он напомнил, что, по данным Счетной палаты, за прошлый год расходы Росимущества на хранение конфискованных активов (222 млн рублей) превысили совокупные доходы от их реализации (180 млн рублей). Ситуация в первом полугодии 2018 года также не впечатляет – расходы 62 млн рублей против доходов в 64 млн рублей.

В результате перед АСВ явно стоит задача повысить эффективность утилизации конфискованного имущества с учетом того факта, что ликвидационная работа ведется по 345 банкам, а общий объем совокупных требований кредиторов к концу третьего квартала 2018 года превышает 2,7 трлн рублей.

ЧТО ПОЙДЕТ НА ПРОДАЖУ

В целом эксперты, опрошенные агентством "Прайм", оценивают новацию позитивно. "Для АСВ увеличатся шансы продать активы по более высокой цене. Более широкий круг покупателей сможет участвовать в торгах. Минусов на первый взгляд не усматривается", — рассуждает генеральный директор "3В Консалтинг" Виктор Вяткин.

Однако они не ожидают, что в подобном "магазине плохих активов" появятся особенно интересные потенциальным покупателям предложения. "На наш взгляд, вряд ли в таком магазине АСВ покупатели смогут найти для себя привлекательные предложения в виде финансовых активов", — считает Покатович. Дело в том, что на баланс АСВ активы ликвидируемых банков передаются в уже на 90% "очищенном" от рыночной составляющей виде, пояснил он.

Наиболее качественные активы банков и без того продавались достаточно быстро и с минимальными дисконтами, согласен младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.

"Другой вопрос, что такие активы в небольших банках к моменту отзыва лицензии зачастую уже отсутствуют", — добавил он.

Таким образом, на 100% проблему утилизации конфискованного имущества создание подобного "магазина плохих активов" не решит, делают вывод аналитики

СХЕМА РАБОТЫ

По мнению Уклеина, через новую структуру, как ожидается, будут продаваться, прежде всего, профильные активы и ликвидное имущество санируемых банков – если таковое к этому моменту еще останется.

Никакой революции в схеме продажи имущества банков эксперты не ждут. По словам Вяткина, офис несет информационную функцию, а торги, как и раньше, будут происходить в электронной форме, согласно требованиям законодательства.

Можно ожидать, что торговые предложения АСВ в рамках продаж через такой офис будут сосредоточены на реализации материального имущества в виде недвижимости, машин, банкоматов и т.д, рассуждает Покатович.

В выборе данного класса активов помощь консультантов может оказаться востребованной. Так, например, процесс утилизации тех же банкоматов может затянуться надолго. Все это время аппарат простаивает в неподходящих для хранения условиях. Это, скорее всего, отразится значительным снижением его работоспособности.

В подобном случае подобрать конкретный лот без личного ознакомления становится почти невозможно. Тогда продавец-консультант от АСВ может стать необходимым посредником между покупателем и самим объектом такого имущества, заключил эксперт.