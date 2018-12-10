МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Банка России ожидает принятия Госдумой закона о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в весеннюю сессию 2019 года, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"Я думаю, что в весеннюю сессию (закон Госдумой о санации НПФ – ред.) постараемся принять. … Надеюсь, что будет вступление в силу через очень короткий срок после того, как закон будет сделан", — сказал он.

Чистюхин добавил, что законопроект предусматривает в качестве основного механизма санации НПФ аналогичный тому, который действует для банков.

В соответствии с законом "О несостоятельности (банкротстве)" Агентство по страхованию вкладов (АСВ) осуществляет меры по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы страхования вкладов (ССВ).