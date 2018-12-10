МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Мобильное приложение ВТБ-Онлайн находится на профилактике, клиенты банка не могут им воспользоваться, свидетельствует информация в мобильном приложении.

"В настоящее время система находится на профилактике. Попробуйте зайти позднее", — говорится в сообщении в приложении.

В свою очередь в колл-центре ВТБ пояснили РИА Новости, что в настоящее время доступ к мобильному приложению ограничен для всех пользователей, но клиенты могут зайти в "личный кабинет" через ВТБ-Онлайн на компьютере.

Комментарием ВТБ РИА Новости пока не располагает.