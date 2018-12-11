МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Владельцы Альфа-банка обсуждали с ВТБ и итальянским UniCredit возможную продажу банка, сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на семь источников.

"Михаил Фридман, председатель правления Альфа-групп, просит за Альфа-банк 7-8 миллиардов долларов… что соответствует его балансовой стоимости в 7,1 миллиарда долларов", — пишет издание со ссылкой на источники.

"Однако ни одно из неофициальных обсуждений (сделки — ред.) не продвинулось: переговоры с UniCredit начались и закончились более года назад; переговоры с ВТБ состоялись несколько месяцев назад", — уточняет FT.

Представитель владельцев Альфа-банка отрицает проведение переговоров. "Ничего такого не происходило. Продажа банка сейчас нереалистична с многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13-14% прибыли на капитал и не хотим продавать (банк — ред.)", — цитирует его издание.

В конце ноября глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что ВТБ не будет покупать Альфа-банк, — у госбанка нет ни аппетита, ни капитала для такой крупной покупки.

Альфа-банк, основанный в 1990 году, — универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 октября занимал шестое место в банковской системе РФ с активами в 3,196 триллиона рублей.